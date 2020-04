Mussomeli, eseguiti quaranta tamponi

Non si è registrato nessun nuovo caso positivo al coronavirus tra sabato e domenica in provincia e allo stesso tempo non vi è stato alcun ricovero o dimissione di pazienti, così come rimane invariato il numero di persone in isolamento domiciliare.

Sono dati che confortano quelli arrivati ieri in serata e comunicati come sempre dal direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone che al tempo stesso però ha fatto delle precisazioni per quanto riguarda Mussomeli e Gela.

"Completata - ha detto il manager - l'attività dei tamponi eseguiti ai contatti stretti dei 6 operatori dell'ospedale Mussomeli risultati positivi al coronavirus. Si tratta di circa 40 persone. Effettuati anche tamponi ai cosiddetti «geografici di Gela circa 110 tra ieri ed oggi. In questo caso si tratta di persone provenienti da altre Regioni. Dunque la situazione rispetto a sabato rimane invariata".

L'articolo nell'edizione di Caltanissetta del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE