Zona industriale di Caltanissetta senza luce, attivato un gruppo elettrogeno

Non resteranno senza luce per tutta la giornata alla ripresa delle attività. Gli imprenditori della zona industriale potranno ricominciare a lavorare tranquillamente, per quanto ci possa essere di tranquillo in questo difficile periodo soprattutto per lo sviluppo economico. Martedì sera la notizia che l'Enel avrebbe per tutta l'intera giornata di lunedì 4 maggio staccato la corrente elettrica per riparare un guasto. Il fatto ha destato il malumore degli operatori della zona che attendono di riaprire le loro aziende.

È intervenuto il sindaco Roberto Gambino come lui stesso racconta. Trovando la soluzione nella richiesta di un gruppo elettrogeno. Richiesta fatta ad Enel ed esaudita da parte dell'azienda erogatrice dell'energia elettrica.

«Ieri pomeriggio ho avuto notizia che l'Enel avrebbe interrotto la fornitura di energia elettrica alla zona industriale il 4 maggio, proprio il giorno della ripresa delle attività produttive. -dice Gambino- Ho chiesto di installare un gruppo elettrogeno per garantire la fornitura ordinaria. Sarà garantita una potenza tale da fornire adeguatamente le aziende. Il distacco sará di mezz'ora la mattina presto e mezz'ora la sera. I lavori sono necessari a causa di un grosso guasto che non consente la normale fornitura di energia elettrica. Lo avevo scritto ieri sulla mia pagina lo ribadisco adesso».

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE