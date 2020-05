Delia, carabinieri consegnano tablet a studentessa

Le serviva il tablet per studiare ma per il personale scolastico era impossibile spostarsi da un comune all'altro e così ci hanno pensato i carabinieri della Compagnia di Caltanissetta. Su richiesta dell'Osservatorio Locale di Area sui fenomeni di dispersione scolastica di Sommatino, coordinato dalla professoressa Giovanna Ambrosiano e con la collaborazione della dottoressa Aurora Malandrino, pedagogista dell'Osservatorio, hanno consegnato un tablet ad una giovane studentessa di Delia.

Questo strumento, necessario per rendere possibile la fruizione delle lezioni scolastiche a distanza, è stato prelevato da una pattuglia dell'Arma al Liceo Classico "Ruggero Settimo" di Caltanissetta che lo ha fornito in comodato e hanno provveduto al recapito direttamente presso l'abitazione della studentessa la quale d'ora in poi potrà facilmente seguire le lezioni in via telematica.

