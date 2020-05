Due operatori sanitari in servizio nel reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta contagiati dal Covid-19. I due appartenenti al personale sanitario non medico sono risultati positivi al coronavirus a seguito del controllo periodico a cui sono sottoposti tutti i sanitari in servizio nel reparto. Si trovano attualmente in isolamento domiciliare e non manifestano sintomi.

