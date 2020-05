Gela, sorpreso mentre tenta di staccare una grata: sventato furto nel centro storico

Un poliziotto libero dal servizio ha sventato un furto in un'abitazione del centro storico di Gela.

L'agente ha sorpreso un ventenne del posto mentre tentava di staccare una grata di protezione da una finestra di un "basso" del centro storico. Intimandogli di fermarsi, il poliziotto è riuscito a evitare che il giovane si intrufolasse nell'appartamento per svaligiarlo. Dopo aver risposto con aggressiva insolenza, il malvivente ha provato a fuggire cercando di far perdere le sue tracce. Ma una volante, allertata dal collega, l'ha individuato e fermato in poco tempo.

Il giovane, oltre a essere stato denunciato per porto abusivo di arma impropria e tentato furto aggravato, è stato anche sanzionato per essere uscito da casa senza una valida giustificazione, in violazione della normativa di contenimento del Covid-19.

