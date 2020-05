Fase 2 a Caltanissetta, riapre l'antico mercato della "Strata 'a Foglia"

Misura un metro la nuova libertà alla «Strata ‘a Foglia». La normalità ritorna lentamente al mercato storico cittadino. Si potranno riallestire le bancarelle di frutta e verdura e di altri beni alimentari dinanzi a non più di un metro ciascuno dinnanzi la propria bottega. Fino ad ora la rivendita era all'interno con gli avventori fuori a fare la fila.

Il sindaco Roberto Gambino ha firmato un'ordinanza in cui si prevede l'allentamento del sistema più rigido dell'ultimo mese nella vendita al mercato ma anche la regolamentazione e la ripresa del servizio a pieno regime ma con una differente disciplina ai mercati generali di via Bloy. Infine anche gli h24 con la distribuzione di bevande potranno riaprire ma come ha detto lo stesso Gambino: «Che non diventino dei bar perché li richiudo subito».

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

