Caltanissetta, denunciati due minori per tentata rapina

Sono stati denunciati a Caltanissetta due minorenni per tentata rapina nei confronti di un venditore ambulante di panini. Altri due complici sono fuggiti e sono in corso di identificazione.

La polizia nella tarda serata di lunedì è intervenuta in via Leone XIII perché era stato segnalato un tentativo di rapina, messo in atto da quattro giovani ubriachi.

Gli agenti hanno rintracciato e identificato due dei quattro giovani aggressori, mentre altri due si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Dopo l’identificazione, avvenuta in Questura, i minorenni sono stati denunciati e affidati ai rispettivi genitori.

