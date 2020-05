Affonda natante nel porto di Gela, indagine della Capitaneria

Affonda un natante al porto isola di Gela e scatta l’indagine della Capitaneria di porto. Si tratta della nave «Liberante» della società Archimede, che svolge il servizio guardia ai fuochi nella struttura portuale industriale.

L’episodio - secondo una prima ricostruzione della Capitaneria di Porto - si sarebbe registrato la scorsa notte. Il natante viene utilizzato dalla società in caso di emergenza. L’amministratore della società Archimede - che ha sede legale a Siracusa - è in questo momento in stretto contatto con gli uffici della Capitaneria di porto che stanno cercando di verificare se sia trattato di un danneggiamento.

La società è al centro di diverse vertenze ed esposti in procura per avere licenziato, durante l’emergenza coronavirus, diversi dipendenti tra questi anche il rappresentante sindacale della Cgil. La zona in cui è affondata l’imbarcazione è stata messa in sicurezza per evitare un possibile inquinamento di idrocarburi.

