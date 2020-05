Mondo del fitness a lutto, muore a Caltanissetta nota istruttrice

Il mondo del fitness siciliano piange oggi una delle sue maggiori rappresentanti. Si è spenta a Caltanissetta Ilenia Scarantino che il prossimo 5 luglio avrebbe compiuto 30 anni e che da anni lottava contro la sclerosi multipla. L'ultima battaglia l'ha combattuta in tre mesi di ricovero finché, a portala via, è stata un'encefalite.

Ilenia era una giovane donna determinata e amante dello sport. Nonostante la laurea in Economia Aziendale e il suo lavoro di amministratrice per diverse aziende, non ha mai messo da parte il suo amore e la sua passione per il fitness. Dopo aver conseguito il diploma di istruttrice e master di settore, ha iniziato a collaborare con diverse palestre di Catania e provincia.

Nel 2014 la terribile scoperta, le viene diagnosticata la sclerosi multipla. Una notizia che non la ferma ma che la spinge a fare sempre di più facendo leva sulla sua determinazione. "Aveva sempre il borsone in auto, pronta per allenarsi o per far allenare i suoi numerosi allievi", raccontano i suoi amici.

E infatti nel 2018 e nel 2019 Ilenia conquista il palco della FIF - Federazione Italiana Fitness, al RiminiWellness. Tra le principali istruttrici di Functional Spartan System, lo importa e lo diffonde in Sicilia.

Tanti i messaggi di cordoglio. Il primo quello pubblicato sulla pagina Facebook del Fitnessday 2020, evento sportivo che si tiene annualmente a Catania: "Sorridente , generosa , amorevole , qualità difficili da trovare oggi nell’essere umano, Ilenia Scarantino lascia una cicatrice incolmabile a tutti noi che del movimento ne abbiamo fatto una ragione di vita... oggi il mondo del fitness piange una professionista, amica , collega che con la sua grinta e umiltà lascia un messaggio forte e chiaro ... non è il tempo che trascorri in questa terra ma il modo come lo trascorri... e tu hai vissuto da leone!!!! Grazie per tutto Ilenia".

"Grande Donna Grande Guerriera grande professionista amava il sui lavoro come in pochi", si legge tra i commenti. E ancora: "Convinta che la tua grinta continui ad esplodere anche lassù", "Una persona che faceva della grinta la sua arma vincente,e questo traspariva subito anche per quelli come me che la conoscevano appena", "Ilenia è stata e rimarrà esempio di generosità, umiltà, professionalità, e infinita passione per lo sport e la vita, e per questo orgoglio nisseno".

I funerali si terranno lunedì 25 maggio, alle 16 presso la chiesa San Michele di Caltanissetta.

