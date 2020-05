Isola pedonale a Gela, i commercianti si dividono

C'è ancora confusione sull'istituzione dell'isola pedonale in corso Vittorio Emanuele a Gela. La Fipe Confcommercio ne ha approvato, a nome di alcuni commercianti, la messa in atto per 4/6 ore. Altri invece chiedono che si attivi dopo le 19, quando la zona si popolerà di chi si reca in pub, pizzerie e ristoranti.

La richiesta è stata manifestata con un sit-in protesta a cui seguiranno un documento e una petizione che saranno inoltrati al sindaco Lucio Greco. La zona pedonale infatti era stata inserita nell'atto dell'amministrazione comunale per la riapertura degli esercizi commerciali in fase 2.

