Raccoglie nespole e cade dall'albero, morto un uomo a Caltanissetta

Un uomo di 73 anni, Michele Di Graci, è morto in ospedale a Caltanissetta dov'era stato portato dopo essere caduto da un albero mentre raccoglieva nespole. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, era salito sul nespolo in un terreno di sua proprietà nel quartiere Angeli per raccogliere i frutti quando è caduto.

Subito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant'Elia dove è giunto a mezzogiorno. I medici avrebbero eseguito tutti gli esami diagnostici come da protocollo. Nel pomeriggio però le condizioni dell’uomo si sono aggravate. I medici hanno tentato di rianimare il 73enne che però è morto. E’ intervenuta la polizia chiamata dai parenti dell’anziano che adesso vogliono capire cosa sia accaduto.

