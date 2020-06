Caltanissetta, sventato furto in una casa del centro storico: denunciati 3 minori

Sono stati sorpresi in un appartamento del quartiere Angeli, nel centro storico di Caltanissetta, mentre erano intenti a svaligiare l'abitazione. Con l'accusa di tentato furto in concorso, tre minori sono stati denunciati alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta.

Venerdì sera una volante della polizia, a seguito di una richiesta pervenuta alla sala operativa della questura. I poliziotti, individuata l’abitazione, hanno verificato che la porta d’ingresso e tutte le tapparelle erano chiuse ma, attraverso le fessure di un avvolgibile, hanno notato delle ombre in movimento. Gli agenti hanno fatto quindi irruzione nell’immobile, che presentava tutte le stanze a soqquadro, sorprendendo tre minorenni nella stanza da letto intenti a rovistare nell’armadio e sventando quindi il furto.

Accompagnati in questura, dopo le formalità di rito, i tre giovani sono stati affidati ai genitori.

