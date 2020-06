Alba di fuoco a Caltanissetta. I vigili del fuoco e i carabinieri sono dovuti intervenire in via Colajanni per un incendio che ha distrutto due auto parcheggiate.

Le fiamme sono divampate intorno alle 5 a partire da una Peugeot 106 e la causa scatenante sarebbe stato un corto circuito. È quanto emerge dal sopralluogo. Il rogo si è propagato fino a coinvolgere una Renault Clio parcheggiata nelle vicinanze.

