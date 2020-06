Da Agrigento a Caltanissetta con la droga nello zaino: fermata appena scesa dal pullman

Una 28enne appena scesa da un pullman proveniente da Agrigento è stata fermata, ieri, in piazza ex Gil perchè trovata in possesso di droga. King, il cane antidroga della polizia, ha fiutato la sostanza stupefacente all'interno dello zaino della ragazza. La donna è stata segnalata per uso personale di sostanze stupefacenti. I poliziotti nella giornata di ieri, in totale, hanno controllato in città 37 persone e 21 autovetture, eseguito 5 perquisizioni personali e contestato 8 infrazioni al codice della strada.

Gli agenti hanno, inoltre, proceduto al controllo di 43 persone sottoposte agli arresti domiciliari e ad altre misure cautelari e alternative alla detenzione.

