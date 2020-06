Furti nelle scuole del Nisseno, la polizia custodirà tablet e pc

Un modo per proteggere i dispositivi destinati alle scuole nissene. Nei commissariati di Gela e Niscemi, la polizia custodirà tablet e pc soprattutto in seguito al recente furto di qualche giorno fa in un istituto scolastico di Gela. Questo è quanto prevede l'accordo con la questura.

I dispositivi sono stati acquistate dalla scuola della Provincia per gli alunni provenienti da famiglie meno abbienti. La proposta è stata avanzata dal Questore al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta, dopo il furto di 20 tablet, avvenuto alcuni giorni fa presso l’Istituto Comprensivo “Salvatore Quasimodo” di Gela.

Dopo aver divelto una finestra della scuola, soggetti ancora ignoti, si sono introdotti all’interno dei locali, portando via i 20 dispositivi acquistati dall’Istituto. L’accordo tra le istituzioni prevede che tutti gli istituti scolastici della provincia possano custodire presso gli uffici della Polizia di Stato i device acquistati, per garantire agli studenti, alla ripresa della scuola, la disponibilità di questo materiale didattico reso indispensabile dall’emergenza pandemica.

L’Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta ha già sensibilizzato i dirigenti scolastici delle scuole della provincia a valutare l’opportunità di fruire del servizio per la messa in sicurezza del patrimonio di beni strumentali essenziali per lo svolgimento della didattica a distanza, specie in previsione del periodo di sospensione delle attività didattiche.

