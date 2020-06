Nascondeva un chilo di marijuana nei cuscini: arrestato a Caltanissetta

Nascondeva in due cuscini più di un chilo di marijuana in un cuscino. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Caltanissetta hanno arrestato M.E., ghanese di 51 anni residente a Catania, con precedenti di polizia.

L’uomo è stato fermato in via Piersanti Mattarella, mentre si trovava a bordo di un’autovettura intestata ad altro cittadino extracomunitario, e, alle domande circa la sua presenza a Caltanissetta, ha risposto che era lì per portare alcuni cuscini e coperte ad un amico.

I militari, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, hanno quindi deciso di proseguire con una perquisizione personale e veicolare, rinvenendo in effetti due cuscini, che però nascondevano al loro interno tre involucri sigillati con dentro 1,368 kg di marijuana.

Lo stupefacente è stato sequestrato e l’uomo arrestato e condotto al carcere Malaspina di Caltanissetta.

