Serre di marijuana in un casolare, arrestati due fratelli a Delia

Due fratelli di Delia di 26 e 30 anni sono finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di coltivazione di piante per la produzione di sostanze stupefacenti finalizzata alla commercializzazione.

I due fratelli, entrambi incensurati, sono stati sorpresi all’interno delle stanze di un casolare di loro proprietà in campagna dove erano state allestite delle serre complete di lampade e sistema di irrigazione all’interno delle quali coltivavano piante di marijuana.

Nelle serre i carabinieri della Stazione di Delia hanno trovato 35 piante di marijuana alte sino a 170 centimetri che erano in avanzata fase di fioritura assieme ad attrezzi e materiale necessario per il confezionamento dello stupefacente. Le serre erano dotate di impianto di areazione, impianto a goccia per irrigazione e impianto di riscaldamento con lampade alogene.

Le piante e le attrezzature sono state sequestrate mentre i due fratelli sono stati arrestati ottenendo sin da subito il beneficio dei domiciliari. Misura cautelare confermata dopo l’udienza di convalida dell’arresto eseguito dai carabinieri in flagranza di reato.

