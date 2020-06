Utilizzavano indebitamente carte di credito di un 61enne di Villalba: denunciati 3 napoletani

Tre persone residenti a Napoli, rispettivamente di 36, 34 e 23 anni, sono state denunciate dai carabinieri della Stazione di Villalba, in provincia di Caltanissetta, per utilizzo fraudolento dei codici della carta di credito. Nel settembre del 2019, un sessantunenne residente a Villalba, aveva presentato una denuncia-querela dopo aver scoperto che con la sua carta di credito erano stati effettuati acquisti on line per una somma pari ad euro 620 euro, consistenti nella prenotazione di un soggiorno presso un B&B, oltre ad alcune ricariche di carte prepagate e telefoniche.

Dietro segnalazione della vittima, dunque, i militari di Villalba hanno avviato le indagini che hanno portato all’identificazione e al deferimento all’Autorità Giudiziaria dei tre soggetti napoletani, con precedenti nell’ambito delle frodi telematiche.

