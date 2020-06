Caltanissetta, nascondeva marijuana in casa: 19enne ai domiciliari per spaccio

I poliziotti hanno arrestato a Caltanissetta Michelangelo Mammano, nisseno diciannovenne, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Domenica notte, nel corso di una perquisizione eseguita in casa del giovane, gli agenti hanno sequestrato circa 94 grammi di marijuana, suddivisa in tre buste e in sette stecche avvolte nella carta stagnola; oltre a un bilancino di precisione, due coltelli intrisi di sostanza stupefacente, un grinder, carta stagnola e cartine utilizzate per confezionare le dosi da spacciare. 7

Mammano, su disposizione del pubblico ministero presso la locale procura della Repubblica, è stato posto agli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata