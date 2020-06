Emergenza acqua a Gela, quartieri a secco da 16 giorni

Emergenza acqua a Gela. Da 16 giorni interi quartieri della città sono rimasti completamente a secco. Un problema annoso, come ricostruisce nel suo articolo sul Giornale di Sicilia Donata Calabrese, che nessuna amministrazione comunale ha mai davvero risolto.

Se in alcune zone l'acqua manca, in altre arriva torbida, tanto che il sindaco ha emesso un’ordinanza con cui ha invitato i cittadini e tutti i gestori di servizi aperti al pubblico ricadenti nei quartieri di Caposoprano e Macchitella, di astenersi dall’uso dell’acqua per l’igiene personale ed alimentari e farne uso esclusivo per i servizi igienici fino a quando il valore del parametro legato alla torbidità non rientri nella norma.

