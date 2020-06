Tredicenne morto a Gela, in un video spunta uno scooter

Spunta un video le cui immagini immortalano gli ultimi momenti di vita di Angelo Giovane, il ragazzo di 13 anni di Gela morto lo scorso 10 giugno, in via Recanati dopo essere caduto con la sua bici elettrica. Un video che potrebbe fornire agli inquirenti nuovi dettagli per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sin dalle prime battute, sembrava che si fosse trattato di un incidente legato ad una caduta e invece dal video emerge il possibile coinvolgimento di un altro mezzo a due ruote.

