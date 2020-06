Caltanissetta, primo raccolto di grano nel terreno confiscato a Provenzano

Il primo "raccolto della legalità" nel terreno confiscato nel 2013 al boss Bernardo Provenzano in contrada Trabona a Caltanissetta. Ci sarà anche una seconda fase che riguarderà un altro appezzamento di terreno in cui ancora il grano non è maturo.

Sono 117 ettari nei quali si coltiva il grano, si produce il formaggio, si allevano 250 galline e dove sono stati impiegati tanti soggetti svantaggiati come azione di contrasto alla disoccupazione sul territorio.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

