Rischia di annegare in mare, bimbo di 6 anni salvato a Gela

Tragedia sfiorata a Gela. Un bimbo di 6 anni ha rischiato di annegare nel tratto di mare davanti al lungomare Federico II di Svevia.

Il salvataggio è avvenuto grazie ad una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Gela che ha disposto l’invio in zona di una pattuglia terrestre e di una motovedetta.

Una volta giunta sul posto, la pattuglia, assieme al personale medico del 118, ha prestato i primi soccorsi al bambino che, già recuperato dai bagnanti, si trovava sdraiato in stato di incoscienza sulla battigia.

Il bimbo è stato poi trasportato in ambulanza al vicino presidio ospedaliero "Vittorio Emanuele" di Gela per essere sottoposto alle cure e agli accertamenti del caso. Il bimbo, fortunatamente, è cosciente e non risulta in pericolo di vita.

