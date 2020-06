Rifiuti abbandonati a Gela, oltre 170 multe in quattro mesi

In soli quattro mesi sono state elevate ben 170 multe per abbandono dei rifiuti a Gela. In ogni angolo della città, dal centro storico alla periferia.

A seguire i movimenti dei cosiddetti «irriducibili», sono state le telecamere mobili posizionate dai vigili urbani e dal settore «Ecologia e Ambiente» che hanno incastrato coloro che, ancora oggi, continuano a sporcare la città e si ostinano a non adeguarsi alle regole della raccolta differenziata.

Sanzioni da 600 euro ciascuno per un totale complessivo di 90 mila euro. Ad illustrare i dettagli del lavoro svolto sindaco di Gela, Lucio Greco, il comandante dei vigili urbani, Giuseppe Montana, e il dirigente del

settore Ambiente, Grazia Cosentino. Nomi e cognomi dei trasgressori sono finiti nei fascicoli della Polizia municipale, che ha fatto scattare le multe.

