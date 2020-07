Caltanissetta, vende alcolici fuori dagli orari consentiti: multa da 6mila euro

Controlli serrati della polizia sulla movida di Caltanissetta. Il titolare di un distributore h24 è stato multato per 6.666 euro per aver venduto alcolici fuori dagli orari consentiti.

La normativa prevede, infatti, la sospensione della vendita di bevande alcoliche dalle ore ventiquattro alle sei. La macchinetta, sottoposta a sequestro, oltre a erogare alcolici fuori dall’orario consentito, non richiedeva la necessaria tessera sanitaria, che permette la vendita ai soli maggiorenni. Per il gestore è quindi scattata la sanzione amministrativa di 6.666,67 euro e il sequestro della macchinetta erogatrice.

Durante i controlli nella movida, in piena notte la polizia ha fermato un giovane, che beveva una birra in via Consultore Benintendi. Su richiesta degli agenti, il giovane ha riferito di averla acquistata poco prima in un distributore automatico h/24 del centro storico.

Da controllo degli agenti presso la rivendita segnalata è emerso che la macchinetta, oltre a erogare alcolici fuori dall’orario consentito, non richiedeva la necessaria tessera sanitaria che permette la vendita ai soli maggiorenni.

