Tragico incidente nelle campagne di Butera, in provincia di Caltanissetta. Un operaio a lavoro è stato travolto da un escavatore. Per lui non c'è stato scampo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 l’elisoccorso ed i vigili del fuoco ma non c'è stato nulla da fare. Sentiti i presenti, sono state avviate le indagini per accertare la dinamica dei fatti.

