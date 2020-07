Migranti in fuga dal Cara di Caltanissetta, rintracciati 140: ne mancano 44

Sono stati rintracciati 140 dei migranti fuggiti domenica dal Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta, mentre erano in quarantena. Continuano le ricerche di altri 44 in fuga.

I 140 migranti rintracciati sono stati riportati all'interno della struttura. Al momento non sono previsti trasferimenti proprio perchè gli extracomunitari sono in quarantena.

Quanto successo al centro di Pian del Lago è stato al centro di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Cosima Di Stani. Il Comitato ha esaminato le criticità e le esigenze di sicurezza legate al centro di Pian del Lago. Durante l’incontro, il prefetto ha ribadito che non sussistono pericoli legati al Covid in quanto i migranti fuggiti dalla struttura, già sottoposti al test sierologico con esito negativo al momento dello sbarco, una volta giunti a Caltanissetta sono stati nuovamente sottoposti dall’Asp al tampone con esito negativo.

© Riproduzione riservata