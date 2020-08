Altri 370 migranti in arrivo al Cara di Caltanissetta, il sindaco: "Così non va"

Sono in arrivo altri 370 migranti al Cara di Caltanissetta. Intanto il centro sta per svuotarsi con gli ultimi venti migranti che oggi, dopo aver completato il periodo di quarantena, lasceranno la struttura.

"Hanno deciso - ha dichiarato il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino - di mandare 80 uomini dell’esercito a protezione del Cara e due squadre della polizia. Sono sempre troppo pochi, così non va. La struttura sarà evacuata come ho chiesto ma in attesa di altri arrivi. La mia città va tutelata, l’ho detto dinanzi alle più alte cariche dello Stato e lo ribadisco adesso. Sono decisioni superiori è vero. Ma questo non ci limita per fortuna, nel dire che il Cara non può ospitare altri immigrati e che io da primo cittadino devo tutelare il benessere dei nisseni. Non ci possiamo permettere un altro esodo di massa".

