Coronavirus, sale a sette il numero dei migranti positivi a Caltanissetta

Sale a sette il numero dei migranti ospiti al centro di accoglienza di Pian del Lago, a Caltanissetta, risultati positivi al Covid. I 316 migranti, attualmente ospitati nella struttura, sono stati sottoposti tutti al tampone. Tra i sette risultati positivi, uno solo si trova ricoverato al reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sant'Elia. Nel frattempo però, esplode la rabbia del sindaco Roberto Gambino. «Ho inoltrato - ha dichiarato - una nota alla Procura della Repubblica nissena per accertare eventuali responsabilità rispetto all’invio dei migranti positivi a Caltanissetta».

«L'accoglienza è sacrosanta - prosegue il sindaco - è un dovere morale, ma non sulle spalle dei cittadini e prima ancora dei sindaci che subiscono le decisioni dall’alto. Chi non ha controllato deve rispondere delle proprie azioni. Io non posso consentire che in una città Covid free da 55 giorni vengano trasferiti, tra l’altro senza ragione, perchè il luogo deputato è Palermo, dei soggetti positivi. Loro arrivavano da Porto Empedocle la responsabilità prima è dell’Asp della provincia da dove sono partiti».

«Adesso voglio risposte. Le voglio anche dal governo regionale che deve controllare che i protocolli anti Covid vengano rispettati alla lettera. Chiedo all’assessore alla Sanità Ruggero Razza ed al presidente della regione Nello Musumeci di aprire un’indagine interna per accertare le responsabilità. Perchè le responsabilità ci sono. Voglio i nomi e cognomi su un piatto d’argento - conclude - li devo leggere io, lo devono sapere i miei concittadini».

