Arrivati a Caltanissetta 322 migranti, uno ha il Coronavirus: 80 militari a guardia del Cara

Dopo le polemiche per la fuga dei giorni scorsi, altri 322 migranti sono stati inviati al Cara di Pian del Lago a Caltanissetta. E uno di loro, come è stato accertato, è risultato positivo al Coronavirus. Il profugo, come dichiarato dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, è stato immediatamente ricoverato presso la Unità Operativa di Malattie Infettive di Caltanissetta, dove attualmente si trovano altre tre persone.

Ieri pomeriggio al Cara di Pian del Lago sono arrivati 322 migranti che dovranno osservare il periodo di quarantena. Tra questi ci sono anche una quarantina di minori tra cui diversi non accompagnati. Si tratta di persone di nazionalità tunisina oltre che di alcuni bengalesi.

Il sindaco Roberto Gambino ha spiegato che sono stati inviati 80 uomini dell’esercito a protezione del Cara e due squadre della polizia. Un numero che per il sindaco è insufficiente e chiede che la struttura venga evacuata.

