Goletta dei Laghi in Sicilia, "troppo inquinato" il Soprano di Caltanissetta

Cinque i punti ispezionati da Goletta dei Laghi in Sicilia. Due sul Lago Pergusa nel comune di Enna, due su quello di Prizzi in provincia di Palermo, uno su quello di Soprano in provincia di Caltanissetta.

Tutti i punti sono risultati dalle analisi microbiologiche dentro i limiti di legge tranne quello sul Lago Soprano che è risultato "fortemente inquinato".

Per il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna: "Sono più di 50 gli specchi d’acqua siciliani, piccoli e grandi, pochi naturali, tanti invasi artificiali, ma tutti accumunati da un triste destino: l’essere una grande occasione persa per il futuro dell’Isola. Visti solo come serbatoi per raccogliere l’acqua da utilizzare per gli usi civici o per l’agricoltura, non vengono vissuti per le straordinarie potenzialità naturalistiche e ambientali che hanno; anzi li trattiamo così male che, in generale, almeno tre su quattro, sono in pessime condizione di salute. Il ritorno in Sicilia di Goletta dei Laghi vuole mettere l'accento sulle emergenze, sulle azioni non fatte per la loro tutela, ma, soprattutto, sulle tante possibilità progettuali, lavorando alla valorizzazione anche di questo patrimonio che fa parte delle nostre tante bellezze".

© Riproduzione riservata