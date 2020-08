Furbetti del reddito di cittadinanza a Caltanissetta: nei guai il titolare di un bar e un impiegato

I finanzieri del Comando provinciale di Caltanissetta hanno scoperto l’esistenza di un bar completamente sconosciuto al fisco e in cui due lavoratori erano impiegati in nero.

Gli ulteriori approfondimenti hanno consentito anche di accertare che sia il titolare dell’attività, che uno dei due lavoratori in nero, risultavano percettori di reddito di cittadinanza e, pertanto, entrambi sono stati denunciati per l'eventuale revoca del beneficio indebitamente ottenuto. Per il titolare è prevista la maxi sanzione aggravata per impiego di manodopera in nero, per un importo compreso tra i seimila e i 24 mila euro circa.

