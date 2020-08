Coronavirus, in una comunità a Caltanissetta 3 operatori positivi

Tre operatori di una comunità di Caltanissetta che si occupa di donne in difficoltà sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha fatto sapere il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone.

Insieme a loro sono risultate positive anche due persone di Gela provenienti da Malta che vanno ad aggiungersi alle altre tre di due giorni fa. Salgono così a 16 i positivi in provincia di Caltanissetta: 4 si trovano ricoverati in malattie infettive e 12 in isolamento domiciliare. Sono 182 finora i pazienti guariti. Nella provincia, dove non si registrano più vittime per coronavirus dal 24 aprile, i decessi sono stati 15.

