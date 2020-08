Caltanissetta, due vitelli corrono sulla A19: sorpresa e paura tra gli automobilisti

Due vitelli corrono sulla carreggiata sulla A19. La polizia stradale di Caltanissetta è impegnata sull'autostrada Palermo-Catania, all’altezza dello svincolo per Ponte Cinque Archi, dove è stata segnalata la presenza dei due animali, sotto gli occhi increduli e impauriti degli automobilisti.

Momenti di sorpresa e paura si sono registrati tra gli automobilisti costretti a scansare i due bovini che correvano l’A19. L'intervento dei poliziotti, contattati da automobilisti, ha consentito l’allontanamento dei due animali e la loro messa in sicurezza. Sono in corso accertamenti per individuare il proprietario dei due animali evidentemente sfuggiti al controllo.

© Riproduzione riservata