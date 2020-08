Coronavirus, donna incinta positiva a Caltanissetta: rientrava dal Marocco

Nuovo caso di coronavirus a Caltanissetta. È una donna incinta, originaria del Marocco, ma residente a Caltanissetta, che è stata già sottoposta ad isolamento domiciliare. Come riferisce il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, e riporta Seguonews.it, la donna accusa sintomi lievi.

Adesso sono 30 in tutto i pazienti positivi in provincia di Caltanissetta. Di questi, 3 sono ricoverati in Malattie Infettive e 27 si trovano in isolamento domiciliare. I pazienti guariti da inizio epidemia sono 182 e 15 i deceduti (di cui 2 fuori provincia). In provincia non si registra più alcun decesso per coronavirus dal 24 aprile.

