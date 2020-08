Caltanissetta, al via i lavori per la ristrutturazione dei campetti sportivi

Sono partiti i lavori per la ristrutturazione del campo Croce di via Dalmazia a Caltanissetta, da tempo in stato di abbandono e non utilizzabile dai ragazzi che praticano sport. A darne notizia è l’assessore ai Lavori pubblici, Marcello Frangiamone, il quale annuncia anche la ristrutturazione del campo di calcio a 5 di via Cesare Pavese che partirà la prossima settimana.

"Si tratta di due progetti di circa centomila euro l’uno – spiega Frangiamone – che riporteranno a nuova vita i due campi sportivi".

L'articolo di Giorgio Dore nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta e Enna del Giornale di Sicilia in edicola

