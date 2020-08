Coronavirus, esplosione di contagi a Gela nelle ultime settimane

Gela da località covid – free all’esplosione dei contagi nelle ultime settimane. I soggetti positivi al coronavirus continuano a salire, vi è un nuovo contagiato asintomatico in isolamento domiciliare.

Sono numeri che suscitano preoccupazione quelli che si stanno verificando nel comune in provincia di Caltanissetta. I soggetti positivi al Covid19 sono ben 24 ed un unico ricovero. Sono 121 i soggetti che sono venuti a contatto con i contagiati o che sono rientrati dalle vacanze, quindi buona parte di queste persone sono in attesa del tampone.

Il sindaco Lucio Greco ha dichiarato che i numeri sono importanti ma bisogna mantenere assolutamente la calma: “Non voglio diffondere allarmismo è una situazione che non va sottovalutata. Fino a poco tempo fa, dall’esplosione della pandemia, eravamo una città che non contava neanche un contagio. Abbiamo il bisogno di rafforzare i controlli, infatti ne parleremo con la prefettura a breve. Stiamo continuando il lavoro che veniva svolto nel periodo caldo del Covid”.

Sono queste le prime parole del sindaco Greco a seguito di questo aumento clamoroso dei contagi. La causa principale dell’esplosione dei casi positivi al coronavirus sono i giovani che rientrano dalle vacanze. Tuttavia il primo cittadino di Gela non si perde d’animo ed afferma: “Gela rimane ed è una città sicura, dove questa pandemia viene sempre mantenuta sotto controllo. All’interno del nostro paese non ci sono focolai, la situazione attuale si è scatenata soprattutto per le persone che sono rientrate dalle vacanze – precisa il primo cittadino -. La situazione è sotto controllo, sono stati allertati tutti i medici di famiglia. Tutti devono rispettare le prescrizioni anti contagio emanate dal Governo ed infine in questi giorni abbiamo aumentato il controllo presso tutti gli esercizi pubblici da parte delle forze dell’ordine”.

