Borgo Prestianni in abbandono, protestano i residenti

Protestano i residenti di Borgo Prestianni, frazione del comune di Caltanissetta. All'interno della lettera firmata ed indirizzata al sindaco Roberto Gambino e all’assessore ai Lavori Pubblici Marcello Frangiamone, i residenti hanno segnalato l'urgenza degli interventi.

"Oltre alle 20 famiglie che abitano stabilmente in zona – scrivono i rappresentanti di quartiere – ve ne sono altrettante che giornalmente si recano al Borgo Prestianni, per la cura della seconda casa. Di fatto per tutto l’arco dell’anno il borgo registra la presenza giornaliera di circa cento persone. Chiediamo quindi all’amministrazione comunale che si attivi per l’istituzione del servizio di pulizia delle strade del borgo almeno a livello settimanale".

L'articolo di Giorgio Dore nell'edizione di Caltanissetta del Giornale di Sicilia

