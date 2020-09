Coronavirus, comunale positivo a Villalba: in 50 in isolamento dopo la festa per la pensione

A Villalba, paesino nell'entroterra nisseno, più di 50 persone sono in isolamento domiciliare, dopo che un dipendente comunale è risultato positivo al coronavirus.

Si tratta soprattutto di impiegati del municipio, suoi congiunti e i parenti di un collega andato in pensione nei giorni scorsi. L’uomo infatti lo scorso 28 agosto ha partecipato a una festa di pensionamento.

Alla festa erano presenti diverse decine di persone, tra questi pure il sindaco Alessandro Plumeri, anche lui in isolamento e in attesa di essere sottoposto al test del tampone. Intanto è stato ricostruito il contagio così come sono stati tracciati tutti i contatti. A chiarire i dettagli di un caso che sta provocando grande preoccupazione in un paese di 1600 abitanti, lo stesso primo cittadino.

"La persona positiva lo scorso 23 agosto - dice Plumeri - ha pranzato assieme ad un parente arrivato da Palermo. Il 28 ha partecipato ad festa di un pensionamento di un collega, iil primo settembre è andato a lavorare ma il giorno seguente ha avvertito un leggero malessere influenzale. Nel frattempo il parente da Palermo, risultato positivo al Covid, lo ha informato del contagio. Ieri il nostro dipendente si è sottoposto al tampone risultando positivo".

Plumeri fa sapere che sono più di cinquanta i contatti stretti che da questa mattina si trovano in isolamento precauzionale. "Si tratta perlopiù di colleghi e di parenti del dipendente. Tra questi ci sono pure io. Questa mattina si stanno notificando gli atti, per fortuna che l’impiegata che si occupa delle notifiche non fa parte dei contatti in isolamento. Altrimenti sarebbe stato un problema in più". Incerto se lunedì il municipio riaprirà; per motivi precauzionali infatti potrebbe restare chiuso in attesa di conoscere gli esiti dei tamponi. "Al momento non lo sappiamo - afferma il sindaco - lo sapremo nelle prossime ore".

© Riproduzione riservata