Tragedia a Gela, muore bimbo di 4 mesi: "Soffocato dal latte"

Un bimbo di 4 mesi è morto a Gela a causa di un soffocamento da latte. Il piccolo è giunto già cadavere all'ospedale "Vittorio Emanuele", nonostante le corse disperate dei genitori per tentare di salvargli la vita.

Secondo alcune sommarie informazioni, il neonato era stato adagiato nella culla dopo aver mangiato. Poco dopo il bimbo sarebbe diventato cianotico e avrebbe iniziato ad avere problemi respiratori a causa di un rigurgito del latte.

La madre e i parenti presenti hanno tentato di rianimarlo, con alcune manovre, ma invano. Quando il piccolo è arrivato in ospedale il suo cuoricino si era già fermato. Il piccolo era il primogenito di una giovanissima coppia sposatasi due anni fa. I medici non escludono che possa essere morto per soffocamento visto che le vie aeree erano ostruite verosimilmente dal latte.

Considerate le cause della morte, è stato deciso di non chiedere l'intervento né di polizia né di carabinieri. I medici avrebbero deciso inoltre di riconsegnare la salma del bimbo ai genitori disperati per la tragedia. Si sarebbe verificata una fatalità che escluderebbe qualsiasi responsabilità da parte dei genitori. Tutto in pochi attimi.

