Aggredisce e minaccia la madre chiusa in casa per mesi, arrestato a Caltanissetta

I poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta ieri hanno arrestato Andrea Andolina, nisseno quarantaseienne, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica, per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Per mesi l'uomo ha sottoposto la madre a vessazioni e umiliazioni. La donna è stata segregata in casa, priva di cellulare, senza alcun contatto con l'esterno e costretta a subire aggressioni e minacce dal figlio.

L'equipaggio di una volante, nei giorni scorsi, è intervenuto presso l'abitazione della donna sopo una segnalazione sulla linea di emergenza. In quell'occasione, il figlio stava danneggiando il portone dello stabile con un coltello, minacciando che avrebbe ammazzato la donna se non lo avesse fatto entrare in casa.

Dopo gli adempimenti di rito, gli agenti hanno condotto l’arrestato presso il carcere Malaspina di Caltanissetta.

