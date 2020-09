"È stato un marito padrone", imprenditore condannato nel Nisseno

Condanna per un presunto marito violento. Il verdetto di colpevolezza è stato emesso nei confronti di un imprenditore agricolo, Giuseppe E., finito in giudizio per rispondere di maltrattamenti in famiglia.

La condanna di 2 anni e 10 mesi è stata inflitta dal giudice Emanuela Carrabotta. L'uomo è stato condannato pure al pagamento di una provvisionale di 10 mila euro e al risarcimento danni.

L'articolo nell'edizione di Caltanissetta del Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE