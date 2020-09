Tentata rapina a Caltanissetta, ladro si dà alla fuga ma viene arrestato

Ruba un portafogli ma viene arrestato mentre si dà alla fuga. Samparisi Salvatore, trentunenne, gravato da precedenti giudiziari, colto nella flagranza di reato di rapina aggravata è stato arrestato ieri sera dagli agenti di polizia di Caltanissetta.

Insieme ad un complice, ha derubato un cinquantenne nei pressi della chiesa Maria Santissima della Provvidenza. I due malviventi hanno aggredito alle spalle l'uomo e, dopo averlo immobilizzato, lo hanno derubato del suo portafogli. Immediatamente si sono dati alla fuga ma la vittima, che ha denunciato subito il fatto, ha permesso agli agenti di bloccare uno dei due.

Sottoposto a perquisizione, e grazie alla descrizione fornita dalla vittima, il rapinatore è stato trovato in possesso della somma in contanti di 220 euro, nascosta in un calzino. Dopo l'arresto è stato condotto in carcere mentre il denaro è stato restituito al proprietario.

