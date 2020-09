Caltanissetta, assembrati e senza mascherine: chiuso un bar, multati 7 clienti

La polizia li ha trovati assembrati e tutti senza mascherine. Erano circa quaranta in un bar di Caltanissetta. Il locale in viale della Regione, e sette avventori per questo sono stati sanzionati per oltre 3mila euro.

I poliziotti, al momento del controllo, sia all’interno del locali sia ai tavoli esterni del locale, hanno costatato la presenza di circa quaranta persone che non rispettavano il distanziamento di sicurezza di un metro. I sette clienti sanzionati erano anche privi di mascherine.

Al gestore del bar, oltre alla sanzione amministrativa di 400 euro, è stata sospesa l’attività per cinque giorni. Il Prefetto potrà adottare l’ulteriore sanzione accessoria della chiusura dell’attività da cinque a trenta giorni.

© Riproduzione riservata