Coronavirus, si aggrava il focolaio di Gela: positivo docente di una scuola media

Peggiora la situazione nel focolaio di Gela. Dopo i contagi registrati al comando di polizia municipale, si è registrato un nuovo caso di coronavirus nelle ultime ore. Una professoressa della scuola media "Paolo Emiliani Giudici" è risultata positiva al tampone.

La dirigente dell’istituto nel momento in cui ha ricevuto la comunicazione ha "isolato" la classe in cui la docente si è recata nei giorni scorsi. Disposto il tampone anche per gli alunni. Secondo il bollettino diramato dall’Asp di Caltanissetta, questa mattina a Gela ci sono 28 positivi, di cui due ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del Sant'Elia di Caltanissetta mentre la rimanente parte sono a domicilio.

© Riproduzione riservata