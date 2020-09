Caltanissetta, 76enne rapinata in casa: due arresti

Due rapinatori si sono introdotti all’interno dell’abitazione di un anziana donna e, dopo averla immobilizzata e minacciata di morte, hanno portato via denaro in contanti e oggetti in oro.

E’ successo a Caltanissetta dove la polizia ha arrestato due pluripregiudicati nisseni, S.S. e A.I., entrambi di 31 anni, per il reato di rapina aggravata in concorso, commessa nel capoluogo ai danni di una 76enne. I fatti risalgono al 15 settembre scorso quando i due malviventi si sono introdotti nell’appartamento della donna.

Una volta dentro, un uomo ha immobilizzato la vittima, mentre l’altro ha rovistato tra le stanze impossessandosi della somma di 400 euro e di oggetti preziosi in oro, alcuni dei quali strappati di dosso alla donna. Prima di fuggire, i due hanno chiuso la vittima nel bagno, ma la donna è riuscita a dare l’allarme. L’anziana ha poi riconosciuto i due autori della rapina attraverso l’individuazione fotografica. Così a S.S il provvedimento restrittivo della libertà personale è stato notificato in carcere, dove si trovava sempre per una rapina, mentre il suo complice è stato prelevato dalla sua abitazione e condotto al carcere Malaspina.

