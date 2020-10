Coronavirus, alunna positiva a San Cataldo: classe in isolamento

Un nuovo caso di coronavirus a San Cataldo, nel Nisseno. Una bimba di 9 anni della scuola elementare Cristo Re è risultata positiva.

La piccola per qualche giorno era rimasta a casa perché non si sentiva bene. Prima del rientro in classe il pediatra ha richiesto il tampone che ha dato esito positivo. L'Asp di Caltanissetta si è immediatamente attivata per tracciare ed isolare i contatti della bimba.

L’intera classe, insegnante e bambini, saranno sottoposti a tampone e resteranno a casa finché non si conoscerà il risultato.

© Riproduzione riservata