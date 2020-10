Coronavirus, anziana compie 94 anni in ospedale: i medici le organizzano festa a sorpresa

Ha compiuto 94 anni lontana dai suoi cari e su un letto di ospedale, ma i medici hanno voluto farla sentire a casa e così hanno organizzato per lei una una piccola festa di compleanno. Ricoverata da 10 giorni per coronavirus al reparto di Malattie Infettive di Caltanissetta nonna Angela non ha mai perso il sorriso e oggi ha anche potuto spegnere le candeline.

"La paziente, che arriva da Menfi - spiega il primario di Malattie Infettive dell’ospedale Sant'Elia, Giovanni Mazzola - ha una lieve polmonite da covid-19 e una insufficienza renale, per questo è ancora ricoverata in reparto. I dirigenti medici Francesco Rizzo, Francesca Lo Celso, Stefania Anzalone, Carolina Vario e Manuela Tumminelli, non appena hanno saputo che avrebbe compiuto gli anni, hanno deciso di organizzare la festa anche per far sentire coccolata la signora che ormai non vede i suoi parenti da una decina di giorni. Hanno comprato torta e candeline e hanno festeggiato con lei"

