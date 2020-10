Emanuele Ricifari è il nuovo questore di Caltanissetta: arriva da Cuneo

Il questore di Cuneo Emanuele Ricifari, 58 anni, è stato assegato alla guida della Questura di Caltanissetta. L’incarico diventerà effettivo dalla prossima settimana.

Ricifari, che è originario di Catania, era arrivato nella città piemontese nel giugno 2018. In precedenza aveva lavorato prima alla Direzione centrale anticrimine a Roma, aveva diretto la Squadra Mobile di Piacenza e, per 9 anni, era stato vicequestore a Brescia. Ricifari ha studiato nelle università di Catania (laurea in Giurisprudenza), Sapienza di Roma, Cà Foscari di Venezia.

