Caltanissetta, anziano di 85 anni si allontana dall'ospedale e scompare

Un uomo di 85 anni di San Cataldo è scomparso ieri mattina e attualmente sono in corso le ricerche da parte di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, Croce Rossa e protezione civile.

Cataldo Lo Monaco, questo il nome dell'anziano scomparso, si trovava al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia, dove era giunto qualche ora prima per un malore accompagnato da un parente.

Qui i sanitari lo avevano già preso in carico. Attorno alle 5.30 è uscito dall'ospedale e non ha fatto più ritorno. È probabile che si trovi in stato confusionale. I familiari hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione di San Cataldo. L'anziano si è allontanato dal pronto soccorso in ciabatte, pantaloni e camicia bianca.

